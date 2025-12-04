Caso Garlasco: difesa Venditti, 'è una farsa, indagine con soldi pubblici per interesse Stasi'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - "E' tutta una farsa. Ritengo che il procuratore di Pavia stia violando il giudicato in ogni forma, stia negando il fatto che la sentenza di condanna di Stasi abbia valutato le piste alternative e che si sta facendo un'indagine a costo del contribuente per ...

Milano, 4 dic. (Adnkronos) – "E' tutta una farsa. Ritengo che il procuratore di Pavia stia violando il giudicato in ogni forma, stia negando il fatto che la sentenza di condanna di Stasi abbia valutato le piste alternative e che si sta facendo un'indagine a costo del contribuente per un interesse privato di un assassino".

Lo afferma Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, che interviene davanti ai microfoni sul caso Garlasco.

L'ex magistrato è indagato per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver chiesto l'archiviazione di Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, in cambio di denaro, circa 20-30 mila euro. "In ogni capitolo di questa vicenda c'è del marcio…il problema è che c'è una sentenza che dice che questo signore è il colpevole, è l'assassino, fino a quando c'è questa sentenza è come muovere un palazzo con la forza del pensiero" conclude Aiello.