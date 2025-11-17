Caso Garlasco: ex carabiniere Sapone davanti a pm Brescia

Milano, 17 nov. (Adnkronos) – L'ex carabiniere Silvio Sapone, tra i componenti della polizia giudiziaria di Pavia di cui si serviva l'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, viene ascoltato in procura a Brescia come testimone nell'indagine sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia).

Il sospetto degli inquirenti è che sia Sapone che l'ex collega Giuseppe Spoto si siano resi protagonisti di alcune presunte "anomalie" – come intercettazioni riportate in tutta fretta o contatti telefonici avut con Andrea Sempio – che potrebbero aver inciso sulla richiesta di archiviazione firmata dagli ex pm Venditti e Giulia Pezzino e poi accolta dal gip Fabio Lambertucci.

La scorsa settimana sono stati ascoltati, sempre come testimoni, gli ex avvocati di Andrea Sempio, in particolare Massimo Lovati ha confermato di aver preso circa 15mila euro in nero e ha ribadito che altri soldi sono stati pagati dalla famiglia Sempio per le spese difensive. Anche Giuseppe Sempio, indagato come corruttore di Venditi e sentito il 26 settembre allora nelle vesti di testimone, ha sempre riferito di aver portato denaro contante agli avvocati e che l'intercettazione in cui dice di dover "pagare quei signori lì" è riferito al pool di legali. A breve sono attese ulteriori audizioni davanti al procuratore capo Francesco prete e alla pm Claudia Moregola.