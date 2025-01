Catania, omicidio in strada: morto ragazzo di 21 anni ferito in un agguato

Morto ragazzo a Catania: Giuseppe Francesco Castiglione è deceduto questa mattina per le gravi ferite riportate ieri in un agguato

Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, il ragazzo colpito giovedì pomeriggio a Catania da colpi di pistola, è morto durante la notte a causa delle ferite riportate. Il suo assalitore, un ragazzo di 20 anni, si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Misterbianco nella serata di ieri, giovedì 9 gennaio. L’aggressione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata motivata da ragioni passionali.

Nonostante il ricovero d’urgenza e un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale Garibaldi Centro di Catania, per Giuseppe Francesco Castiglione non c’è stato nulla da fare. Il giovane, incensurato, era stato raggiunto da cinque colpi di pistola esplosi da un coetaneo, poi fuggito a bordo di una moto. L’agguato è avvenuto ieri nella zona del cosiddetto ‘Fortino’ di Catania, in piazza Palestro.

Il giovane aggressore, di 20 anni, si è consegnato ieri sera ai carabinieri di Misterbianco. Secondo alcune ricostruzioni, il movente dell’agguato potrebbe essere di natura passionale. Il presunto omicida è stato interrogato per tutta la notte presso gli uffici della Questura.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura di Catania. Grazie alle numerose telecamere di sorveglianza nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare il killer, che successivamente si è presentato alle forze dell’ordine.