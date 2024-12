Un atto di crudeltà inaccettabile

Un episodio agghiacciante ha scosso la comunità di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 70 anni è stato denunciato per aver gettato due cuccioli di cane nelle gelide acque del torrente Cavaiola. Questo gesto inumano è stato testimoniato da un abitante della zona, che ha assistito alla scena e ha immediatamente agito per salvare i piccoli animali. Purtroppo, uno dei cuccioli era già morto al momento del recupero.

Il coraggio di un cittadino

Il testimone, spinto da un forte senso di responsabilità, non ha esitato a tuffarsi nel torrente per cercare di salvare i cuccioli. La sua azione tempestiva ha permesso di recuperare il cucciolo sopravvissuto, che ora è stato affidato al canile municipale. Il personale della Pattuglia Ambiente, allertato dal canile, ha avviato immediatamente le indagini per rintracciare l’autore di questo gesto deplorevole. Grazie alla segnalazione del cittadino, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il 70enne, proprietario di un fondo agricolo nella zona.

Le conseguenze legali

Il settantenne, inizialmente riluttante a riconoscere le proprie responsabilità, ha poi ammesso il suo coinvolgimento nell’episodio. È stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dove rischia una pena detentiva che va da 4 mesi a 2 anni. Inoltre, gli è stato ordinato di rendere disponibile la madre del cucciolo sopravvissuto, affinché potesse allattarlo presso il canile municipale. Questo provvedimento sottolinea l’importanza della tutela degli animali e della responsabilità dei proprietari.

Un futuro migliore per il cucciolo

Il cucciolo di Breton Setter, ora in salvo, ha già attirato l’attenzione di una persona disposta ad adottarlo non appena sarà svezzato. Questo episodio, sebbene tragico, ha portato alla luce la solidarietà della comunità e l’importanza di proteggere gli animali in difficoltà. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che simili atti di crudeltà non rimangano impuniti, promuovendo una cultura di rispetto e amore verso gli animali.