Centrodestra: Fidanza (Fdi), 'coalizione unita e governo continua suo impegno'

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Il centrodestra è compatto e la sua unità viene confermata, anche dalla nota nella quale si rinnova la fiducia ai governatori uscenti a partire dall'Abruzzo dove Marco Marsilio ha governato molto bene, così come Bardi in Basilicata, Cirio in Piemonte e Tesei in Umbria. Intanto il Governo Meloni continua il suo impegno per la messa a terra del Pnrr e lo sviluppo dei territori, a partire dagli investimenti come quello previsto per il completamento della Roma-Pescara e per le infrastrutture che devono collegare la dorsale Adriatica con quella Tirrenica che è uno dei problemi principali per l'Abruzzo, la causa di un isolamento dal punto di vista dei trasporti e della mobilità che si ripercuote poi sull'economia locale”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, questa mattina ad 'Agorà' su Raitre.