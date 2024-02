Centrodestra: Tajani, 'siamo uniti, si mettano l'anima in pace'**

Roma, 21 feb, (Adnkronos) - "Noi ci siamo tutti, siamo uniti. Mi dispiace per la sinistra che è divisa. E lavoriamo insieme per vincere insieme tutte le elezioni. Si mettano l'anima in pace e si rendano conto che in Italia nessuno ha paura di noiu perchè siamo persone serie, ...

Roma, 21 feb, (Adnkronos) – "Noi ci siamo tutti, siamo uniti. Mi dispiace per la sinistra che è divisa. E lavoriamo insieme per vincere insieme tutte le elezioni. Si mettano l'anima in pace e si rendano conto che in Italia nessuno ha paura di noiu perchè siamo persone serie, affidabili e perbene". Così Antonio Tajani al comizio a Cagliari per le regionali in Sardegna.