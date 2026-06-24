Bagnaia lascia Ducati a fine 2026: cosa cambia per Borgo Panigale

Pecco Bagnaia chiuderà il suo rapporto con Ducati al termine del campionato 2026: otto stagioni in rosso, 31 vittorie, 62 podi e una storia fatta di titoli e rapporti forti con Borgo Panigale.

La casa di Borgo Panigale ha comunicato il 24 giugno 2026 che Francesco “Pecco” Bagnaia lascerà il Ducati Lenovo Team al termine del Campionato MotoGP 2026. Dopo otto stagioni di lavoro condiviso e risultati rilevanti, il rapporto tra il pilota e la struttura ufficiale si concluderà con l’ultima apparizione del pilota al Gran Premio della Comunità Valenciana.

La nota ufficiale ribadisce come il percorso comune sia stato basato su fiducia, impegno e collaborazione tecnica, elementi che hanno portato Ducati a riconquistare il titolo piloti nel 2026 dopo il successo del 2007. Il comunicato sintetizza anche il bilancio sportivo di Bagnaia in sella alla Desmosedici GP citando numeri e traguardi che hanno segnato questa fase della casa italiana.

Il bilancio numerico della collaborazione tra Bagnaia e Ducati

Il capitolo dei risultati parla chiaro: 31 vittorie62 podi e 28 pole position sono i numeri ufficiali che Ducati mette in rilievo nel tracciare il profilo del campione. La casa sottolinea inoltre il ritorno del Titolo Piloti nel 2026 e la conferma di un secondo alloro nel 2026 eventi che hanno contribuito a inaugurare un ciclo di grandi successi per il marchio.

La crescita del progetto tecnico e umano

Nella nota si ricorda che Bagnaia è arrivato in Ducati giovanissimo, nel 2019 come parte del vivaio italiano, e che lo sviluppo della moto è avvenuto grazie a un lavoro sistematico sulla componentistica e all’apporto di una squadra tecnica di alto livello. Il testo usa il termine binomio sportivo per descrivere la combinazione tra il talento del pilota e la capacità ingegneristica del team, sottolineando come la Desmosedici GP abbia raggiunto prestazioni massime sfruttandone il potenziale.

Dichiarazioni e tono tra ringraziamenti e riconoscimenti

Le reazioni ufficiali alla comunicazione sono concentrate su riconoscimenti pubblici e affetto istituzionale. Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding, ha ricordato che “Bagnaia ha scritto pagine memorabili della storia di Ducati” e ha evidenziato come il titolo del 2026 rappresenti il coronamento di una ristrutturazione che ha rimesso il marchio al center stage della massima categoria. Domenicali ha inoltre descritto lo stile di Bagnaia come “pulito ed elegante” e lo ha soprannominato “Il Pinturicchio” per sottolinearne l’eleganza in pista e la lealtà nei sorpassi.

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, ha rimarcato la scintilla immediata che ha legato il progetto a Bagnaia: un pilota giovane, veloce e strategico, scelto per costruire attorno a lui un percorso tecnico ambizioso. Dall’Igna ha attribuito al talento di Pecco il merito di aver riportato, dopo quindici anni, il rosso di Ducati ai vertici delle classifiche mondiali, evidenziando il rapporto di fiducia e rispetto Nato nel tempo tra pilota e squadra.

Il saluto personale di Bagnaia

Il pilota ha affidato i suoi ringraziamenti ad un post molto sentito in cui scrive: “Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre“. Bagnaia ripercorre il periodo condiviso con Ducati, definendolo una storia fatta di crescita reciproca, emozioni e risultati. Pur riconoscendo che la stagione precedente ha creato tensioni e che qualcosa è cambiato, il pilota manifesta la volontà di intraprendere una nuova sfida senza dimenticare ciò che è stato costruito insieme.

Nel comunicato aziendale si precisa inoltre l’impegno di entrambe le parti a dare il massimo fino alla fine della stagione 2026, con l’obiettivo di chiudere il ciclo nel migliore dei modi e garantire ancora prestazioni competitive nelle gare rimanenti.

Appuntamenti e presenza al World Ducati Week a Misano

Tra gli impegni pubblici indicati, Ducati ha confermato la partecipazione di Bagnaia al World Ducati Week a Misano, in programma dal 3 al 5 luglio dove il pilota sarà protagonista della Lenovo Race of Champions a bordo della sua Panigale V4. Claudio Domenicali ha invitato i tifosi a salutare il campione e ha ringraziato pubblicamente “Pecco” per il contributo dato alla storia recente del marchio.

Il comunicato non entra nei dettagli su scelte future o destinazioni successive del pilota, ma conferma che il rapporto professionale sarà gestito con rispetto e attenzione fino all’ultima gara in rosso, che sarà il Gran Premio della Comunità Valenciana. In questo modo si chiude una fase importante per Ducati e per Bagnaia, lasciando aperta la pagina successiva del suo percorso agonistico.