Centrosinistra: Casini, 'Schlein una leader, se può battere Meloni? Bisogna rifletterci'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Elly Schlein è sicuramente una leader perché ha vinto all'interno di un partito quando nessuno pensava ce la facesse". E' il leader che può battere Meloni? "Su questo credo si debba riflettere seriamente". Così Pier Ferdinando Casini a Otto e mezzo su La7.