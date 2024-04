Cerimonia master accademico “D-ESG e Responsabile d’Impatto, l'assessore Tronzano : "Istruzione alla base della futura classe dirigente"

(Adnkronos) - A margine dell’evento di presentazione del master accademico “D-ESG e Responsabile d’Impatto” che si sta svolgendo oggi a Torino, l'Assessore della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, è intervenuto per portare i suoi saluti istituzionali in rappresent...

(Adnkronos) – A margine dell’evento di presentazione del master accademico “D-ESG e Responsabile d’Impatto” che si sta svolgendo oggi a Torino, l'Assessore della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, è intervenuto per portare i suoi saluti istituzionali in rappresentanza della Regione:

"Porto i saluti della Regione Piemonte, del suo Presidente Cirio e mio personale all’inaugurazione di questo master di II livello D ESG e responsabile d’impatto. Credo che compito di un istituzione, anche a livello formativo, sia quello di saper cogliere le trasformazioni in atto nelle nostre comunità e di indirizzare le politiche di istruzione e di preparazione della futura classe dirigente verso posizioni che permettano alle aziende di essere competitive sul mercato. Oggi l’acronimo ESG lo designa perfettamente, ambiente, società e capacità di emettere governance sono le tre qualifiche utili per stare al passo coi tempi. Da qui anche il messaggio che sta nella qualifica Responsabile d’impatto che non significa altro che essere in grado di reggere le trasformazioni evolutive in ambito d’impresa e lavorativo. Chi prima saprà cogliere queste opportunità, prima riuscirà a stare al passo in un mercato sempre più veloce e competitivo. Conclude così l'assessore.