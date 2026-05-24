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Che tempo che fa, gli ospiti di oggi di Fabio Fazio

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(Adnkronos) - 'Che tempo che fa' torna oggi, domenica 24 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta sul Nove dalle 19.30 con Fabio Fazio, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.  Tra gli ospiti della puntata: in esclusiva tv la presidente della Banca Centrale Europea Christine...

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‘Che tempo che fa’ torna oggi, domenica 24 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta sul Nove dalle 19.30 con Fabio Fazio, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.  

Tra gli ospiti della puntata: in esclusiva tv la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Prima donna a ricoprire la carica di presidente della Bce, ha assunto l’incarico il 1° novembre 2019 succedendo a Mario Draghi, dopo esser già stata Managing Director del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, ministra dell’Economia, dell’industria e dell’impiego dal 2007 al 2011.

 

Gino Cecchettin e Barbara Poggio, professoressa ordinaria di ‘sociologia del lavoro e dell’organizzazione’ e prorettrice alle politiche di equità e diversità presso l’università di Trento, nonché componente del comitato scientifico della fondazione Giulia Cecchettin.  

E ancora: Leonardo Pieraccioni, reduce dalla celebrazione del trentennale de ‘Il Ciclone’, un cult del cinema italiano; Lino Guanciale, presto al cinema con ‘Innamorarsi e altre pessime idee’ di Simone Aleandri; David Grossman, considerato tra i più grandi scrittori contemporanei, vincitore del man booker international prize e del premio Israele per la letteratura, a cui è dedicato il doppio meridiano Mondadori nelle librerie; l’economista Carlo Cottarelli; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele.

 

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’ con: Filippa Lagerbäck; Elio, organizzatore del Concertozzo di Biella e presto in tour con ‘Elio e Le Storie Tese Tour À La Carte’; Alessia Marcuzzi; Cristiano Malgioglio; Orietta Berti, che sarà presto su tutte le piattaforme con ‘Qcpf quadri cuori picche fiori’, il suo nuovo singolo con Il Rosso e Iaem; Paolo Rossi; Giovanni Esposito; Diego Abatantuono; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella. 

  

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