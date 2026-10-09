Giovani mascherati e sindacati si scontrano a Bruxelles: decine di migliaia in manifestazione, violenza e risposta delle forze dell'ordine.

Centinaia di giovani mascherati hanno affrontato la polizia questa mattina, verso le 10:30, nella zona della stazione centrale di Bruxelles scatenando scontri durante una manifestazione sindacale a cui hanno partecipato circa 50.000 persone.

La presenza di gruppi violenti ai margini della protesta ha trasformato in sommovimento una mobilitazione che per gran parte del percorso è rimasta pacifica.

Ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2026.

Perché la manifestazione aveva richiamato l’attenzione

La manifestazione era organizzata dalla Fgtb (Federazione Generale del Lavoro Belga) e dalla Cscs (Confederazione dei Sindacati Cristiani) e aveva come slogan principale ” Non nelle nostre tasche “. Circa 50.000 persone si erano radunate per protestare contro le politiche socio-economiche e richiedere una revisione delle misure considerate penalizzanti per lavoratori e servizi pubblici.

La grande partecipazione rendeva la protesta un evento significativo nella capitale belga, aumentando la complessità della gestione dell’ordine pubblico e l’interesse delle autorità a evitare ulteriori escalation.

Svolgimento degli scontri e risposte delle forze dell’ordine

Ai margini del corteo si sono raggruppati gruppi di giovani vestiti di nero e con maschere; le autorità hanno stimato la presenza di centinaia di persone che hanno cominciato a lanciare pietre, bottiglie di vetro infrante, rifiuti e fuochi d’artificio improvvisati contro gli agenti.

Le barricate improvvisate, costruite con scarti di metallo e cartoni, hanno complicato l’intervento delle forze di polizia.

La polizia di Bruxelles ha impiegato cannoni ad acqua e dispositivi a gas lacrimogeni per disperdere i gruppi più aggressivi. Le autorità hanno descritto l’impiego di questi strumenti come necessario per proteggere cittadini e servizi di emergenza, specificando che gli spray sono stati sparati a distanza per ridurre i contatti diretti. Sono stati effettuati numerosi arresti durante gli scontri.

Dinamica della protesta sindacale e impatto sui manifestanti

La manifestazione guidata da Fgtb e Cscs si è svolta per gran parte senza incidenti, ma la vicinanza dei gruppi mascherati ha reso la situazione volatile. Lo slogan ” Non nelle nostre tasche ” ha riassunto la richiesta di maggiori investimenti nei servizi pubblici e una revisione delle politiche fiscali percepite come ingiuste.

I sindacati hanno esposto obiettivi concreti: revisione delle misure di austerità e protezione delle fasce più vulnerabili. Tuttavia, la presenza di elementi violenti ha oscurato parte del messaggio pacifico della mobilitazione, complicando il lavoro degli organizzatori e degli addetti alla sicurezza.

Effetti collaterali e monitoraggio della situazione

Le misure di contenimento hanno causato disagi nelle vie limitrofe alla stazione centrale e temporanee interruzioni del traffico pedonale e veicolare. Le nuvole di gas lacrimogeno e i getti dei cannoni ad acqua hanno provocato momenti di panico e difficoltà respiratorie tra alcuni manifestanti e passanti, anche se non sono state segnalate ferite gravi diffuse.

Le autorità hanno annunciato un rafforzamento del coordinamento con le forze di polizia locali per monitorare possibili sviluppi nelle ore successive. La presenza di gruppi giovanili violenti a Bruxelles è stata segnalata come parte di una tendenza più ampia osservata in altre città europee nelle recenti settimane.

La cronaca resta in evoluzione mentre proseguono le attività di identificazione e gli accertamenti sugli arrestati; ulteriori aggiornamenti verranno diffusi dalle autorità competenti.