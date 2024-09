Chiara, la figlia di Marcello Mastroianni, che avrebbe compiuto 100 anni, afferma che suo padre non era un tipico divo e si sarebbe sentito a disagio per le celebrazioni in suo onore.

Chiara Mastroianni celebra il centenario della nascita del padre, il famoso attore Marcello Mastroianni, durante un evento organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma. Sottolinea come suo padre non avrebbe voluto essere visto come una star del cinema e si sarebbe sentito a disagio per le celebrazioni. Nel corso dell'evento è stato presentato "Marcello Mio", un film di Christophe Honoré in cui Chiara interpreta il ruolo del padre, con l'obiettivo non solo di onorare il personaggio di Mastroianni, ma anche di ricordare l'epoca d'oro del cinema italiano. Chiara descrive l'esperienza come un'avventura incredibile e un tentativo di esplorare il lutto e la perdita.