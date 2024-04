Tre cani molecolari hanno fiutato dei segnali del corpo di Chiara Lindl, la ragazza scomparsa nel lago d’Iseo a settembre 2023.

La scomparsa di Chiara Lindl

Chiara Lindl, ragazza tedesca di 20 anni, era sprofondata nel lago d’Iseo a settembre 2023 durante una vacanza con degli amici, per non riemergere mai più. Hanno raccontato i genitori che la figlia si trovava a prua di un motoscafo con gli amici quando, a un certo punto, ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua. Forse a farla precipitare è stata la manovra azzardata di un’amica (ora indagata in Italia per omicidio colposo).

Il corpo non si è mai trovato: forse trascinato dalle correnti o incagliato nel fondale del lago.

La traccia fiutata dai cani

La famiglia della ragazza ha deciso di chiamare una squadra cinofila di volontari per rintracciare il corpo. La squadra è composta da 3 cani molecolari, addestrati a scovare tracce nelle acque. E, dopo 7 mesi di ricerche, i cani hanno finalmente abbaiato, avendo trovato una traccia del corpo di Chiara. Non sarà comunque facile recuperare il cadavere dal momento che il lago d’Iseo in alcuni punti può raggiungere i 200 metri di profondità. E il punto dove i tre cani hanno fiutato tracce della ragazza si trova a circa 80 metri sotto la superficie.