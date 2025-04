La Chiesa si prepara all'elezione del nuovo Papa: i cardinali tornano a riunirsi per la congregazione generale.

Con l’elezione del nuovo Papa sempre più vicina, oggi i cardinali si riuniscono nuovamente per la congregazione generale. In questa importante occasione, potrebbero finalmente fissare la data di inizio del conclave, segnando un passo decisivo verso la successione papale. Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale nel processo che porterà alla scelta del futuro Pontefice, mentre la Chiesa si prepara ad affrontare una nuova era di leadership.

Le congregazioni dei cardinali continueranno ogni mattina per una settimana, mentre nel pomeriggio si celebreranno le messe dei “novendiali” in Basilica Vaticana, iniziando oggi con la messa esequiale e proseguendo fino al 4 maggio. Dopo il 4 maggio, con i preparativi completati, le votazioni del Conclave potrebbero iniziare il 5 o più probabilmente il 6 maggio, quando i cardinali entreranno nella Cappella Sistina per iniziare il processo elettivo.

Il cardinale Parolin, segretario di Stato, è visto da molti come una figura che unisce continuità e cambiamento, grazie alla sua diplomazia e alla difesa della dottrina. Il Conclave potrebbe iniziare dal 5 maggio, con l’attesa di un’elezione rapida, come previsto dal cardinale Marx.

“In questi giorni si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio. I cardinali non possono ignorare questo sentimento. Il nuovo Papa deve aver chiara l’importanza del Vangelo in tutto il mondo. Deve avere una visione universale“, ha concluso.

La Chiesa a un passo dalla scelta del nuovo Papa: comincia la settimana cruciale pre-Conclave

La settimana decisiva per l’inizio del Conclave è iniziata, con i cardinali che si riuniscono oggi, 28 aprile, per stabilire la data di inizio. Secondo le regole, il Conclave deve iniziare tra 15 e 20 giorni dalla morte del Papa, con la deadline fissata per il 10 maggio. Tuttavia, il caso del cardinale Becciu, che contesta la sua esclusione dai diritti cardinalizi, potrebbe complicare le tempistiche. Inoltre, si prevede una discussione sulle modalità di scelta del futuro Papa, con opinioni divergenti tra i cardinali.

Attualmente, il numero di elettori è sceso da 135 a 133, poiché l’arcivescovo spagnolo Antonio Canizares e Vinko Puljic, arcivescovo emerito di Sarajevo, hanno comunicato che non potranno partecipare al Conclave per motivi di salute.

Nel frattempo, è stato diffuso un video inedito di Papa Francesco, girato poco prima del suo ultimo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Nel video, il Pontefice sottolinea l’importanza di ascoltare attentamente gli altri per comprenderli meglio.