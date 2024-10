Chimica: studio, 'quinto settore manifatturiero per fatturato in Italia&...

Chimica: studio, 'quinto settore manifatturiero per fatturato in Italia&...

Milano, 28 ott.(Adnkronos) - La chimica in Italia è il quinto settore manifatturiero per fatturato con una quota sul totale del 6,3% nel 2021. Lo rivela lo studio realizzato da The European House Ambrosetti e presentato oggi nel corso dell'assemblea di Federchimica a Milano....