Chirurgo Faria: "Lusingato di ricevere il Premio Energie per Roma 2025"

Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – "Le energie sono il futuro dell'umanità, il futuro di questa città e il futuro di tutti noi. Ancora di più quando queste energie vengono rappresentate dalle iniziative dei giovani. Il premio Energie per Roma è molto importante per me e mi lusinga averlo ricevuto. Non è importante solo per la mia carriera ma anche per l'attività di tutti i giorni della nostra clinica". Queste le parole di Skerdilajd Faria, fondatore e amministratore della clinica Keit di Tirana specializzata in chirurgia estetica.

Il dottor Faria ha ricevuto presso lo Spazio Europa di Roma il Premio Energie per Roma 2025, riconoscimento che celebra i cittadini, le associazioni e le imprese che contribuiscono ogni giorno, con passione e dedizione, alla crescita e al benessere della comunità romana.