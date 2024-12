Maltempo in arrivo: la situazione a Cagliari

La città di Cagliari si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo che ha portato il sindaco Massimo Zedda a prendere decisioni drastiche riguardo alla chiusura delle scuole. Durante il Consiglio comunale, Zedda ha comunicato che, a causa dell’allerta meteo che potrebbe passare da arancione a rossa, è necessario adottare misure preventive per garantire la sicurezza degli studenti. La responsabilità di emettere le ordinanze di chiusura spetta ora ai singoli Comuni, che devono agire tempestivamente per informare le famiglie.

Decisioni e comunicazioni alle famiglie

Il sindaco ha già predisposto la chiusura delle scuole a Cagliari, in attesa della convocazione del Centro Operativo Comunale (Coc) per ratificare ufficialmente la decisione. Nel frattempo, alcune scuole hanno iniziato a comunicare avvisi agli studenti e alle famiglie, sottolineando l’importanza di rimanere aggiornati sulle evoluzioni della situazione meteo. Le autorità comunali hanno invitato le scuole a inviare tempestivamente le comunicazioni di chiusura non appena le ordinanze saranno emesse, per garantire che tutti siano informati.

Situazione nelle altre località della Città metropolitana

Nonostante la gravità della situazione, la risposta dei Comuni limitrofi varia. A Quartu Sant’Elena, le scuole rimarranno aperte finché l’allerta meteo non cambierà, mentre ad Assemini e Capoterra le ordinanze di chiusura sono già state emesse. Inoltre, si sta valutando la possibilità di chiudere anche l’Università di Cagliari, ma il rettore Francesco Mola non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La situazione è in continua evoluzione e le autorità locali stanno monitorando attentamente gli sviluppi per garantire la sicurezza di tutti.