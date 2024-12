Maltempo in Lombardia: la statale 36 chiusa a Madesimo, interventi in corso.

Situazione attuale della strada statale 36

La strada statale 36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’ è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il tratto interessato si trova all’altezza di Madesimo, un comune in provincia di Sondrio, noto per le sue bellezze naturali e le attività turistiche. La chiusura è stata disposta per garantire la sicurezza degli automobilisti e per prevenire incidenti dovuti a possibili frane o smottamenti causati dal maltempo.

Interventi in corso e gestione del traffico

Il personale di Anas, insieme alle forze dell’ordine, è presente sul posto per gestire la situazione e monitorare le condizioni della strada. Gli operatori stanno lavorando incessantemente per valutare i danni e per ripristinare la viabilità non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione agli avvisi e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Impatto sul traffico e consigli per gli automobilisti

La chiusura della statale 36 potrebbe causare disagi significativi per i pendolari e i turisti che si dirigono verso le località montane. È consigliabile pianificare percorsi alternativi e tenere sotto controllo le informazioni sul traffico in tempo reale. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che la situazione venga risolta nel minor tempo possibile, ma è fondamentale che gli automobilisti rimangano informati e rispettino le indicazioni di sicurezza.