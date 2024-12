Un errore che ha confuso gli automobilisti

Questa mattina, all’alba, gli utenti di Google Maps in Italia hanno vissuto un’esperienza surreale. Diverse autostrade, tra cui l’A1, l’A14 e l’A22, sono state segnalate come bloccate, creando confusione tra gli automobilisti. Le segnalazioni riguardavano specifiche aree, come l’Autobrennero a sud di Bolzano e Trento, e l’A1 tra Piacenza e Parma. Tuttavia, dopo un paio d’ore, queste chiusure fantasma sono misteriosamente scomparse, lasciando gli automobilisti sollevati ma perplessi.

Un precedente inquietante

Questo non è il primo episodio di chiusure fantasma segnalate da Google Maps. Lo scorso maggio, un errore simile aveva causato il panico tra gli automobilisti, con la segnalazione di un’interruzione dell’autostrada del Brennero tra Vipiteno e il confine di stato. Anche in quel caso, non c’era alcun blocco reale, ma l’errata informazione aveva portato a un afflusso di veicoli nella cittadina e sulla strada statale, creando disagi significativi. Un altro episodio si era verificato ad ottobre, sempre sull’A22, ma di durata molto più breve.

Le conseguenze di un’informazione errata

Le chiusure fantasma su Google Maps pongono interrogativi sulla fiducia che gli automobilisti ripongono nelle tecnologie di navigazione. Sebbene la maggior parte delle volte queste applicazioni siano utili e precise, eventi come questi possono generare ansia e confusione. Gli esperti di viabilità avvertono che è fondamentale verificare sempre le informazioni attraverso fonti ufficiali, specialmente in situazioni di traffico intenso o in caso di emergenze. La tecnologia, sebbene avanzata, non è infallibile e può portare a situazioni paradossali come quella di oggi.