Ci sono state sparatorie a Bari, suscitando la congettura di un possibile scontro tra famiglie mafiose.

Si sospetta che una disputa tra famiglie mafiose sia alla radice dell’omicidio di una giovane donna di 19 anni, Antonia Lopez, uccisa a colpi di arma da fuoco durante una rissa tra gruppi di ragazzi presso Bahia beach a Molfetta, nella provincia di Bari. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui Eugenio Palermiti, 20 anni, considerato un aspirante capofamiglia di una setta mafiosa di Japigia. “Era come vivere un inferno”, hanno raccontato i testimoni della scena. Antonia era la nipote di Ivan Lopez, che ha perso la vita in un’imboscata nel quartiere San Girolamo a Bari, il 29 settembre 2021. Si ritiene che l’omicidio sia stato commesso da persone che lavoravano per i clan Capriati di Bari Vecchia e Parisi-Palermiti di Japigia, in conflitto con la famiglia Strisciuglio che dominava i quartieri di San Paolo e San Girolamo.