Omicidio a Ciampino, donna uccide il fratello a coltellate

Tragedia familiare a Ciampino: donna uccide fratello a coltellate. Lite fatale in casa, madre novantenne fortunatamente illesa. Arrestata l'omicida, indagini in corso sulla dinamica.

Una terribile tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Ciampino, alle porte di Roma, la sera di domenica 29 settembre. Un’accesa lite tra fratelli si è trasformata in un drammatico omicidio, lasciando una famiglia distrutta e una comunità sotto shock.

Pasquale Tufano, 67 anni, è stato brutalmente ucciso dalla sorella Amelia, 64 anni, nel loro appartamento in viale Kennedy. La donna, in un momento di furia, ha impugnato un coltello da cucina e ha inflitto numerose ferite mortali all’addome e alla schiena del fratello. La violenza si è consumata mentre la madre novantenne, ignara, si trovava in un’altra stanza.

L’allarme è stato dato dalla stessa Amelia e dai vicini, allertati dalle urla provenienti dall’appartamento. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e della tenenza di Ciampino sono intervenuti prontamente, ma per Pasquale non c’era più nulla da fare.

Le indagini, coordinate dalla procura di Velletri, hanno rivelato una storia di tensioni familiari preesistenti., Pasquale, geometra di professione, si prendeva cura della madre anziana e della sorella, con le quali viveva.

Amelia Tufano è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario. Il coltello usato nel delitto è stato sequestrato come prova. La salma di Pasquale è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia.