Ciclismo: Tour de France, Girmay vince 12a tappa, è il terzo successo

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – L'eritreo dell'Intermarché Biniam Girmay cala il tris al Tour de France e dopo quelle di Torino e Colombey Les Deux Eglisese, vince la 12esima tappa, la Aurillac – Villeneuve-sur-Lot 203 chilometri, beffando in volata Wout Van Aert e Arnaud Demare. Tappa molto complicata, costellata di cadute, nella prima è stato coinvolto, subito dopo il via, anche Tadej Pogacar che è però riuscito a rimettersi subito in sella e mantenere alla fine la maglia gialla. In ritardo Primoz Roglic, caduto a circa 10 chilometri dal traguardo, riportando una ferita alla spalla. In classifica lo sloveno ha perso 2 minuti e 27 secondi, scivolando al sesto posto nella generale, ma bisognerà vedere se potrà continuare la corsa. Domani la tredicesima tappa, la Agen – Pau di 165 chilometri.