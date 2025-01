Cina: a dicembre riserve valutarie in calo di 63,5 mld dollari

Pechino, 8 gen. (Adnkronos/Xinhua) – Alla fine di dicembre le riserve valutarie della Cina ammontavano a 3.2024 trilioni di dollari Usa, in calo di 63,5 miliardi di dollari, ovvero dell'1,94%, rispetto alla fine di novembre dello scorso anno, come hanno mostrato martedì i dati ufficiali. L’Amministrazione statale dei cambi ha dichiarato in un comunicato che l’indice del dollaro statunitense è salito mentre i prezzi delle attività finanziarie globali sono diminuiti lo scorso mese a causa delle aspettative di politica monetaria e dei dati macroeconomici nelle principali economie. A causa degli effetti combinati di fattori quali la conversione valutaria e le variazioni dei prezzi delle attività, le riserve valutarie della Cina si sono ridotte nel dicembre dello scorso anno.