Si conclude in tragedia la ricerca di Danilo Romani: il ragazzo è stato trovato morto nella sua auto, con affianco una pistola regolarmente denunciata. Del ragazzo non si avevano più notizie da domenica 14 gennaio e la sua famiglia aveva lanciato diversi appelli, coinvolgendo anche il programma Chi l’ha visto?.

Trovato morto Danilo Romani

A denunciarle la scomparsa era stata la fidanzata, preoccupata perché il 24enne non era rientrato a casa. Dopo la denuncia erano subito partite le ricerche, coordinate dai carabinieri. Il ragazzo è stato trovato in una zona di campagna in riva al fiume Tanaro, in località Biglini. Era sulla sua auto, una Volkswaken Golf Varian grigia.

Il ragazzo si sarebbe tolto la vita

Secondo quanto ricostruito al momento, Danilo Romani si sarebbe tolto la vita sparandosi. Infatti, vicino al corpo del ragazzo sarebbe stata trovata una pistola, regolarmente denunciata. L’ipotesi più accreditata è che il 24enne si sia ucciso la stessa sera della sua scomparsa. Sono ancora da chiarire i motivi che lo hanno portato a compiere questo gesto. La conferma dell’accaduto è stata fornita dalla prefettura: “Sono molto rattristato perché abbiamo lavorato tantissimo per cercare di riportarlo a casa” ha dichiarato Claudio Ventrice, Prefetto di Asti.

