I giovani della Lega mostrano striscioni e cantano slogan irrispettosi nei confronti di Tajani. Forza Italia svela a Milano una nuova proposta di legge riguardante la cittadinanza. È in arrivo il cosiddetto ius Italiae. Tajani sottolinea che “se hai studiato in Italia, dopo dieci anni di scuola obbligatoria puoi ottenere la cittadinanza”. A questa dichiarazione segue subito una polemica accesa con i giovani leghisti, che espongono un cartello provocatorio: “Ius scholae in arrivo, Tajani scafista?”. Successivamente, Salvini si scusa immediatamente, affermando: “Mi scuso a nome loro. Ogni alleato è prezioso”. Tajani replica: “Per me ogni alleato conta. La lealtà è fondamentale per il centrodestra”.

Raduno sovranista a Pontida

Domani, a Pontida, si prepara un raduno che si preannuncia particolarmente sovranista. Dopo la presenza di Marine Le Pen, grande protagonista dell’anno passato, sono attesi i leader dell’estrema destra più radicale, contrari all’idea della “fortezza Europa”.