Cittadinanza: Magi, 'domani confronto tra costituzionalisti su referendum'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Domani, martedì 10 dicembre alle ore 10.30, presso l’Istituto Luigi Sturzo (via delle Coppelle 35, Roma), si terrà un seminario organizzato da +Europa a cui prenderanno parte professori universitari, costituzionalisti, avvocati, attivisti e attiviste che in questi mesi hanno composto il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza.

"Il traguardo delle 637.487 firme per promuovere il referendum Cittadinanza – sottolinea il segretario di +E, Riccardo Magi – è stato solo il primo passo per cambiare davvero la legge sulla cittadinanza, una riforma che il nostro Paese aspetta da troppi anni. Ora viene il bello. E prima che la voce in capitolo torni ai cittadini e alle cittadine nelle urne, toccherà alla Corte Costituzionale stabilire l’ammissibilità del quesito referendario entro il 10 febbraio 2025. Nell'imminenza del pronunciamento della Consulta, i relatori di questo seminario si confronteranno sugli aspetti giuridici inerenti al giudizio di ammissibilità del referendum". I lavori si apriranno alle 10.30 con l’introduzione di Riccardo Magi e di Antonella Soldo, coordinatrice campagna Referendum Cittadinanza e con il saluto di Emma Bonino, presidente di +Europa.

A seguire, dibattito con: Gaetano Azzariti (professore di Diritto costituzionale Sapienza Università di Roma), Paolo Bonetti (professore di Diritto costituzionale e pubblico Università degli Studi di Milano-Bicocca), Adriana Ciancio (professoressa di Diritto costituzionale Università di Catania), Salvatore Curreri (professore di Istituzioni di Diritto pubblico Università degli Studi "Kore" – Enna), Enrico Grosso (professore di Diritto costituzionale Università di Torino), Fulco Lanchester (professore di Diritto costituzionale italiano e comparato Sapienza Università di Roma), Letizia Valentina Lo Giudice (avvocato), Andrea Morrone (professore di Diritto costituzionale Università di Bologna), Francesco Medico (ricercatore in Diritto costituzionale Università di Bologna). Le conclusioni di questa prima parte saranno affidate a Franco Corleone (già parlamentare e sottosegretario alla giustizia, Comitato Scientifico Società della Ragione, tra i promotori del Referendum Cittadinanza). Dalle 15.00 alle 16.30, al via la seconda parte del dibattito con Gianfranco Schiavone (presidente dell'Ics Consorzio italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati), Karima Moual (giornalista, scrittrice), Deepika Salhan (Dalla Parte Giusta Della Storia), Maurizio Ambrosini (professore di Sociologia delle migrazioni Università degli Studi di Milano), Daniela lonita (Italiani senza cittadinanza). Conclude Benedetto Della Vedova (deputato +Europa, tra i promotori del Referendum Cittadinanza).