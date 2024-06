Clima: Guterres, 'G7 dimostri leadership, rispettare limite 1,5 gradi'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Il G7 deve dimostrare leadership presentando, entro l'inizio del 2025, nuovi National Determined Contribution pienamente allineati al limite di 1,5 gradi, che coprano tutti i settori e i gas serra. Gli obiettivi del G7 devono stabilire il punto di riferimento in termini di ambizione, qualità e tempistica per gli altri. Deve guidare l'eliminazione dei combustibili fossili ponendo fine a tutte le nuove esplorazioni di petrolio e gas, impegnandosi a terminare i nuovi progetti relativi al carbone, smettere di usarlo entro il 2030 e decarbonizzare completamente i propri sistemi energetici entro il 2035". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in un'intervista a Repubblica.

"Il G7 deve aiutare i paesi in via di sviluppo nell'accelerare la loro transizione – ha aggiunto – Occorre concentrarsi sull'adattamento, onorando l'impegno di raddoppiare i finanziamenti ad almeno 40 miliardi di dollari all'anno entro il 2025. I G7 devono fornire forti contributi al nuovo Loss and Damage Fund, e garantire che sia operativo entro la COP29".