Codice strada: Salvini, '508 incidenti e 43 morti in meno'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, secondo i dati di Polizia e Carabinieri ci sono stati 508 incidenti in meno e 43 morti in meno. Grazie al buon senso degli italiani, che stanno mostrando più prudenza siamo sulla strada giusta. E sono calati pesantemente anche gli incidenti in monopattino". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.