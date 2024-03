Como: tentano di fare spesa gratis, 4 persone denunciate

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Tra sabato e domenica appena trascorsi la polizia ha denunciato 4 persone con l'accusa di furto aggravato, ubriachezza molesta, detenzione di oggetti atti ad offendere e reati in materia di immigrazione, commessi tra il Carrefour Express di via Colombo e l’Es...

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Tra sabato e domenica appena trascorsi la polizia ha denunciato 4 persone con l'accusa di furto aggravato, ubriachezza molesta, detenzione di oggetti atti ad offendere e reati in materia di immigrazione, commessi tra il Carrefour Express di via Colombo e l’Esselunga di Como via Carloni. Si tratta di un 28enne di nazionalità somala e tre uomini di origine pakistana rispettivamente di 21, 35 e 49 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Il 28enne, in particolare, per ben due giorni ha imperversato nei locali del supermercato Carrefour Express di via Colombo, razziando ogni tipo di merce e infastidendo i clienti all’esterno. Gli altri tre, invece, hanno fatto razzia al supermercato Esselunga di via Carloni asportando dagli scaffali merce di ogni tipo per un valore di quasi 280 euro e, dopo aver occultato tutto nei loro giubbotti, sono stati fermati dopo le casse dagli addetti alla sicurezza che hanno fatto intervenire i poliziotti delle volanti sul posto.

Tutti sono stati denunciati per furto aggravato, possesso di armi, ubriachezza molesta e, 2 di loro, per violazioni in materia di immigrazione, poiché soltanto uno è risultato in possesso di un permesso di soggiorno.