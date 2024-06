Comunali: Ascani (Pd), 'centrosinistra unito alternativa credibile alla destra'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Io ieri ero a Perugia, governata per 10 anni dal centrodestra. Una vittoria molto importante, grazie a una coalizione larghissima con dentro Azione, le forze della sinistra, di cui il Pd è stato il perno. Insomma, un modello. Quello che si è visto in q...

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "Io ieri ero a Perugia, governata per 10 anni dal centrodestra. Una vittoria molto importante, grazie a una coalizione larghissima con dentro Azione, le forze della sinistra, di cui il Pd è stato il perno. Insomma, un modello. Quello che si è visto in queste elezioni è che quando il centrosinistra si presenta unito è un’alternativa credibile alla destra. Ovviamente contano i candidati, nel nostro caso la prima sindaca donna a Perugia. Però quella unità, l’idea di avere un progetto comune è qualcosa che piace ai nostri elettori. Impariamo che bisogna costruire un progetto e che c’è uno spazio enorme per l’alternativa a questa destra". Lo ha detto Anna Ascani, vicepresidente dem della Camera, nel Filo diretto di Rai News24.