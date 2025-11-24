Comunicazione, event industry italiana +12,2% e celebra a Roma la XXII edizione Bea Italia

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – Si è conclusa con successo la XXII edizione del Bea Italia all'interno della Live Communication Week, la grande kermesse internazionale targata Adc Group che per quattro giorni anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Il Premio celebra l'eccellenza dell'industria degli eventi, che in Italia si conferma ancora una volta un asset strategico per lo sviluppo economico nazionale.

Sessantaquattro le agenzie che hanno partecipato alla manifestazione con 317 iscrizioni totali. La giuria composta da aziende che ha decretato i vincitori era composta da oltre 60 top manager, confermando il carattere business-to- business del riconoscimento. L’edizione 2025 è stata inoltre palcoscenico della presentazione del XXI Monitor sugli Eventi e la Live Communication di AstraRicerche e Adc Group. I dati hanno confermato la fase espansiva e il ruolo della Live Communication come elemento imprescindibile per le strategie aziendali.

Tra le principali evidenze emerse dalla ricerca: Mercato complessivo stimato nel 2024 a quota 1.123 milioni di euro, con una crescita del 12.2% rispetto all’anno precedente; gli investimenti dovrebbero raggiungere quota 1.290 milioni entro i prossimi due anni; il 37% delle aziende ha aumentato l'investimento nell'ultimo anno, e ben il 52,3% prevede un ulteriore incremento nei prossimi due anni. Solo il 7% non ha investito, un minimo storico.

Aumentano in modo significativo gli eventi B2I (rivolti al target aziendale interno, che raggiungono il 49,3% del totale) e gli eventi educational/formativi (+6,7%). Si registra per la prima volta un sostanziale pareggio tra creatività (20,4%) e digital/AI/ tecnologia (19,1%) come parola chiave per il futuro, indicando un equilibrio strategico tra innovazione e fattore umano.

"Questa XXII edizione del Bea Italia – sottolinea Salvatore Sagone, Presidente di Adc Group – ha messo in luce la straordinaria forza vitale e il ruolo strategico dell'industria degli eventi per l'economia nazionale. I progetti in gara hanno dimostrato come il nostro comparto sia contemporaneamente alfiere dell’innovazione tecnologica e custode di una creatività che pone sempre l’essere umano al centro”.

La cerimonia di premiazione dei Bea Italia ha celebrato i progetti e le agenzie che hanno saputo meglio coniugare creatività e strategia. Primo assoluto sul podio del Grand Prix Bea Italia 2025, assegnato all’evento che più di tutti ha saputo coniugare le componenti fondamentali di un progetto di successo, l'evento "Ferrari Amalfi World Première" firmato da Next Group per Ferrari S.p.A., che vince altri due ori come miglior lancio di prodotto e come miglior utilizzo unexpected di uno spazio. Next Group si è aggiudicata anche l'oro come Best Event Agency.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio per il secondo anno consecutivo. È un traguardo che valorizza l’eccezionale lavoro del nostro straordinario team che rende possibili i nostri eventi e gestisce con successo sfide significative. Inoltre, la conquista del titolo di Best Event Agency conferma la nostra posizione di riferimento nel settore e ci incoraggia a continuare a investire in innovazione e creatività, elementi che da sempre caratterizzano la nostra realtà", sottolinea Marco Jannarelli, Presidente di Next Group.

Il Grand Prix Iconic Award, assegnato agli eventi ‘straordinari’ per budget e complessità organizzativa, è stato conferito a Ninetynine per il progetto "Giubileo 2025 – Grandi Eventi". Simone Mazzarelli di Ninetynine ha inoltre vinto come Direttore Creativo dell’anno.

“Con il Giubileo dei Giovani abbiamo sperimentato, di concerto con Giubileo 2025 S.p.A., il Commissario Straordinario, la Presidenza del Consiglio e la Santa Sede, un modello innovativo di organizzazione integrata che, fin dalle primissime fasi dell’incarico, ci ha permesso di trasformare una complessità operativa senza precedenti in un nuovo modello che ha ridefinito, anche per il futuro, gli standard gestionali di eventi di questa complessità, partecipazione e impatto reputazionale per l’Italia” ha commentato Simone Mazzarelli, founder & Ceo di Ninetynine.

Scende il sipario sul Bea Italia confermando il ruolo della event industry come catalizzatore economico e fucina di eccellenza professionale per il Paese. I numeri del Monitor e la qualità dei progetti premiati proiettano chiaramente il comparto verso una nuova fase di sviluppo. Roma, con il successo di questa rassegna, non è stata solo una cornice ospitante, ma il simbolo della ritrovata centralità strategica di un settore dinamico e indispensabile, pronto ad affrontare le sfide globali e a sostenere la competitività del Made in Italy nel mondo.