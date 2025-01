Il delitto che ha scosso Paternò

Nel 1995, la tranquilla cittadina di Paternò, in Sicilia, è stata teatro di un omicidio che ha scosso profondamente la comunità locale. Nunziatina Alleruzzo, sorella di Alessandro Alleruzzo, è stata assassinata con due colpi di pistola. Questo crimine non è solo un fatto di cronaca nera, ma un episodio che si intreccia con le dinamiche di potere e onore tipiche delle famiglie mafiose siciliane. La condanna all’ergastolo di Alessandro, avvenuta in via definitiva, segna un capitolo importante nella lotta contro la criminalità organizzata.

La motivazione dell’omicidio

Secondo l’accusa, l’omicidio di Nunziatina sarebbe stato commesso per ripristinare l’onore della famiglia. La donna, infatti, era accusata di tradire il marito con membri del clan di suo fratello e con esponenti di un clan rivale. La testimonianza di un pentito ha rivelato che Alessandro avrebbe confessato di aver ucciso la sorella proprio per questo motivo. La giustizia, quindi, non solo ha punito un omicidio, ma ha messo in luce le complesse relazioni familiari e le pressioni sociali che possono portare a tali atti estremi.

Il percorso giudiziario

La strada verso la condanna definitiva di Alessandro Alleruzzo non è stata semplice. La prima sezione della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania. Questo processo ha evidenziato non solo la determinazione della giustizia italiana nel perseguire i crimini di mafia, ma anche la difficoltà di affrontare un sistema che spesso protegge i suoi membri. La scoperta dei resti di Nunziatina, rinvenuti dai carabinieri dopo due telefonate anonime, ha rappresentato un momento cruciale per le indagini, portando alla luce un omicidio che sembrava destinato a rimanere impunito.