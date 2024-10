Allerta arancione per maltempo in Liguria: scuole chiuse e frane lungo il fiume Bormida, situazione critica segnalata

A causa della situazione meteorologica avversa, le scuole nella provincia di La Spezia sono rimaste chiuse. La situazione è critica lungo il fiume Bormida, che ha superato i suoi argini in vari punti. A Celle Ligure, nella provincia di Savona, i bambini sono rimasti intrappolati a scuola per diverse ore.

Il maltempo continua a interessare l’Italia, con una perturbazione atlantica che persiste sul Mediterraneo, portando piogge e temporali nelle prossime ore, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali, in particolare nel nord-ovest e in Toscana. In base alle informazioni previste, il Dipartimento della Protezione Civile ha decretato una nuova allerta meteo, che entrerà in vigore dalle prime ore di giovedì, con precipitazioni diffuse, localmente intense, accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, che interesseranno Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. In considerazione degli eventi attesi, il Dipartimento ha emesso un’allerta arancione per alcune aree della Liguria e dell’Emilia-Romagna.