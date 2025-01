Consulta: Braga (Pd), 'ancora non mature condizioni, continua dialogo per elezioni giudici'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "E' proseguito il raccordo con le altre opposizioni e il confronto con la maggioranza ma ancora non sono mature le condizioni per un accordo complessivo. Continua nelle prossime ore il dialogo per arrivare, come prevede la Costituzione, all'elezione dei quat...

Roma, 14 gen (Adnkronos) – "E' proseguito il raccordo con le altre opposizioni e il confronto con la maggioranza ma ancora non sono mature le condizioni per un accordo complessivo. Continua nelle prossime ore il dialogo per arrivare, come prevede la Costituzione, all'elezione dei quattro giudici". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga al termine della riunione dei gruppi dem sul voto per la Consulta.