Conti pubblici: Schlein, 'fallimento governo Meloni, senza Pnrr Italia sarebbe in recessione'**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Senza il Pnrr, l’Italia sarebbe in recessione. La Commissione Europea certifica il fallimento della politica economica del governo Meloni: nel 2025 l’Italia crescerà appena dello 0,5%, fanalino di coda in Europa. È un quadro drammatico fatto di bassa produttività, declino industriale, lavoro povero e stagnazione. Solo la propaganda di Palazzo Chigi può cercare di nasconderlo: servono innovazione e politiche industriali serie per far ripartire la crescita, serve aumentare gli stipendi e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, ridurre il costo dell’energia che toglie competitività alle imprese, e bisogna proseguire con gli investimenti comuni europei".

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.