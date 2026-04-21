Coppa Italia, oggi semifinale Inter-Como - La partita in diretta

(Adnkronos) - Inter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Fabregas nel ritorno della semifinale della coppa nazionale - in diretta tv e streaming -. Si riparte dallo 0-0 del Sinigaglia, che ha lasciato tutto aperto in ottica ...