Cortei: Faraone (Iv), 'sacrosante parole Mattarella'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Sacrosante le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: 'Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento'. Le forze dell’ordine italiane si sono ispirate a questi principi, e quando ciò non è accaduto, come ieri a Pisa e a Firenze, la ferita inferta al Paese è stata profonda. Il Ministro Piantedosi può anche esprimere condivisone su quanto espresso dal Presidente, ma ciò che è accaduto in Toscana è una chiara espressione della sua incapacità di gestire un ministero così delicato". Così il capogruppo di Iv, Davide Faraone, su twitter.