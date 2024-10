Cosa resta del Green Deal europeo? Transizione green e contributo delle aziende italiane

Cosa resta del Green Deal? A che punto è la transizione ecologica? "Adnkronos Q&A", in programma il 29 ottobre alle ore 10:00, a Roma presso il Palazzo dell’Informazione, Piazza Mastai 9, si propone di rispondere proprio a queste domande.

Il Green Deal europeo, lanciato nel 2019, ha tracciato la strada per la transizione ecologica dell’Europa, con obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni e promozione di un’economia sostenibile. Ma, a distanza di anni, ci si chiede: cosa resta del Green Deal? Come stanno cambiando le politiche nazionali per attuarlo, e a che punto è la transizione ecologica?

Lo stato della transizione ecologica e il ruolo delle politiche nazionali

Il ciclo di eventi “Adnkronos Q&A“, in programma il 29 ottobre alle ore 10:00, a Roma presso il Palazzo dell’Informazione, si propone di rispondere proprio a queste domande. Durante l’evento intitolato “Trasformazione green, investimenti e strategie“, esperti e rappresentanti istituzionali affronteranno le sfide della transizione ecologica, esaminando l’impatto delle politiche nazionali e il contributo delle aziende italiane nella lotta contro il cambiamento climatico.

Il programma dell’evento

L’apertura dei lavori sarà affidata a Davide Desario, Direttore di Adnkronos, con Fabio Insenga e Giorgio Rutelli che modereranno le discussioni.

Uno dei momenti centrali vedrà l’intervento di Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASviS, che illustrerà lo stato di avanzamento dell’Agenda 2030, evidenziando i progressi compiuti e i ritardi accumulati.

Un punto di vista istituzionale sarà fornito dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e dal Ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso. Entrambi discuteranno le politiche del governo in tema di energia, ambiente e sviluppo economico.

Aziende italiane e sostenibilità: quali strategie?

Tra i temi al centro del dibattito, verrà esplorato il ruolo delle imprese nella transizione verde. Nel primo panel, intitolato “Una strategia di lungo termine”, CEO e direttori di importanti aziende come Coca-Cola HBC Italia, Conou e ING Italia illustreranno le proprie strategie per coniugare innovazione, sostenibilità e competitività. Nel secondo panel, dedicato alla “Mobilità sostenibile, una sfida intermodale“, l’attenzione si concentrerà sui progetti di mobilità e sulle iniziative intraprese per rendere i trasporti più eco-friendly.

L’importanza di una strategia condivisa

L’evento si concluderà con una riflessione sulle scelte future del governo, che verranno illustrate dal Ministro Urso, e con uno sguardo alle prospettive industriali italiane. Da un lato, si cercherà di capire come le politiche nazionali possano supportare il Green Deal europeo; dall’altro, si discuterà l’importanza di un impegno congiunto tra imprese e istituzioni per accelerare la transizione ecologica.