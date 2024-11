Cosenza, scossa di terremoto nella notte: epicentro a Mangone

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il sud Italia, e lo ha fatto nel corso della notte tra ieri, 28 novembre e oggi, 29 novembre. L’epicentro del sisma è stato localizzato dai sismografi a Mangone, un piccolo paese sito nelle vicinanze di Cosenza (Calabria). Fortunatamente, secondo quanto appreso, non ci sarebbero stati danni.

Calabria, terremoto a Cosenza: i dettagli del sisma

Era circa l’una di notte del 29 novembre quando una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito l’area di Mangone, nelle vicinanze di Cosenza. Un sisma che, data la sua intensità, è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, soprattutto nell’area della Valle del Savuto e che ha speventato i calabresi che si erano, in gran parte, già addormentati. La scossa è stata rilevata dalla Sala Sismica INGV-Roma e il suo ipocentro è stato segnalato a circa 19 chilometri di profondità. Secondo quanto riferito dalle autorità calabresi, per fortuna, non ci sarebbero stati danni a cose o persone.