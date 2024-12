Covid: Boschi, 'governo dei colpi di spugna'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Dicono di essere il governo delle regole, dell’ordine e della sicurezza, dell’aumento dei reati, ma nella pratica sono il governo dei colpi di spugna per chi viola le regole”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervistata da Francesco Storace e Vladimir Luxuria a ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio 1, commenta la decisione di cancellare le multe ai no vax.

“Ci troviamo davanti all’ennesimo elemento di rottura all’interno della maggioranza. Dopo la sanità in Calabria, il canone Rai, la politica estera, il voto sulla commissione Von Der Leyen ora si dividono anche sui No Vax”. “Hanno dato un brutto segnale a medici e al personale sanitario, donne e uomini che si sono scarificati, per strizzare l’occhio a chi, non lavorando e sottraendosi al proprio dovere, è da considerare al pari di un disertore”, conclude.