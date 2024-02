Covid: Zanella (Avs), 'non ci stiamo, Commissione volutamente monca'

Roma, 14 feb (Adnkronos) - "La commissione d’inchiesta è volutamente e colpevolmente monca, visto che esclude le Regioni. Così non sarà possibile fare luce su niente, perché non si vogliono coinvolgere le Regioni governate dalla destra che per prime hanno smant...

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "La commissione d’inchiesta è volutamente e colpevolmente monca, visto che esclude le Regioni. Così non sarà possibile fare luce su niente, perché non si vogliono coinvolgere le Regioni governate dalla destra che per prime hanno smantellato la sanità territoriale e fatto ricorso ai privati. Sarebbe stato importante capire cosa non ha funzionato ma voi volete solo colpire le opposizioni di oggi, allora al Governo del Paese usando come una clava un organismo parlamentare”. Così la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella spiegando il no del gruppo alla istituzione di una commissione d’inchiesta sul Covid.