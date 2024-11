Crescita turistica in Friuli Venezia Giulia: opportunità e sfide

Un territorio in espansione

Negli ultimi anni, il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento significativo nel settore turistico, diventando una delle regioni italiane con il più alto tasso di crescita. Questo risultato è frutto di una serie di iniziative promozionali e di investimenti mirati, che hanno messo in luce le bellezze naturali e culturali del territorio. Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza di non fermarsi ai risultati già ottenuti, ma di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente l’offerta turistica.

Strategie di promozione e marketing

Una delle chiavi del successo turistico della regione è rappresentata dalle campagne promozionali attuate a livello nazionale e internazionale. Recentemente, è stata lanciata una nuova campagna pubblicitaria che mira a raggiungere mercati europei, in particolare quello austrotedesco, e il mercato statunitense. Trieste, in particolare, è stata selezionata da Booking.com come una delle dieci mete di tendenza globale per il 2025, un riconoscimento che potrebbe attrarre ulteriori visitatori e investimenti.

Il ruolo dell’aeroporto di Trieste

Un altro fattore cruciale per la crescita turistica è rappresentato dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari, che ha visto un aumento del traffico passeggeri da 700mila a 1,3 milioni in cinque anni. Questa crescita è destinata a continuare, con previsioni di ulteriori record entro la fine del 2024. La posizione strategica dell’aeroporto, situato tra Venezia e Lubiana, lo rende un hub fondamentale per il turismo regionale, facilitando l’accesso a una vasta gamma di attrazioni turistiche.

Investimenti nella ricettività

Fedriga ha evidenziato l’importanza di migliorare la qualità della ricettività, un aspetto fondamentale per garantire un’esperienza memorabile ai turisti. La regione sta lavorando per aumentare l’offerta ricettiva in montagna e per sviluppare il segmento luxury, estendendo i contributi già esistenti per le strutture montane a tutte le strutture ricettive della regione. Questo approccio mira a diversificare l’offerta turistica e a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente.

Verso il futuro: la capitale europea della cultura

Con l’avvicinarsi dell’anno 2025, in cui Trieste sarà capitale europea della cultura, si prevede un’ulteriore spinta al settore turistico. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per mettere in mostra le ricchezze culturali e storiche della regione, attirando visitatori da tutto il mondo. La sfida sarà quella di mantenere alta la qualità dei servizi e delle esperienze offerte, affinché ogni soggiorno diventi una cartolina indelebile nella memoria dei turisti.