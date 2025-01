Un’esplosione devastante nel cuore di Catania

Un grave incidente ha scosso la città di Catania, dove una palazzina di tre piani è crollata a causa di un’esplosione avvenuta nel rione San Giovanni Galermo. L’episodio si è verificato mentre due squadre dell’azienda del gas erano impegnate a riparare una perdita nella rete cittadina. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con tre squadre, inclusi i nuclei speciali Nbcr, specializzati in emergenze nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Evacuazione e soccorsi in corso

La Prefettura di Catania ha attivato un’unità di crisi per gestire l’emergenza, collaborando con il Comune, la Protezione civile e diverse associazioni di volontariato. Sono state organizzate evacuazioni per almeno 150 persone residenti nella zona colpita. Le autorità hanno bloccato la strada al traffico viario per garantire la sicurezza dei soccorritori e dei residenti. La situazione è ancora in fase di monitoraggio, con i vigili del fuoco che continuano a lavorare per garantire la sicurezza dell’area e per verificare eventuali ulteriori rischi.

Le conseguenze dell’esplosione

Almeno 14 persone sono rimaste ferite nell’esplosione, alcune delle quali in modo grave. I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della città, dove sono in corso le valutazioni mediche. La comunità locale è in stato di shock, e molti residenti stanno cercando notizie sui propri cari e sulla situazione generale. Le autorità locali hanno promesso di fornire supporto e assistenza a chi ha perso la propria casa o ha subito danni a causa dell’incidente. La causa dell’esplosione è attualmente oggetto di indagine, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulla situazione generale nella zona.