Due morti e tredici feriti, di cui sette bambini tra i due e gli otto anni: questo il bilancio del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia, a Napoli. Rivelata l’identità delle vittime e dei feriti, ecco chi sono.

L’identità delle vittime nel crollo a Scampia

Morti sul colpo dopo il cedimento Roberto Abbruzzo, ventinovenne marito e padre di una bambina di due anni, e Margherita Della Ragione, trentacinque anni, morta al momento dell’arrivo in ospedale.

Secondo quanto riferito da diverse testate, Abbruzzo lavorava come macellaio ed era padre di una bambina di due anni. A morire insieme a lui anche un’altra donna di 35 anni, Margherita Della Ragione, appartenente alla stessa famiglia.

I feriti nella tragedia a Scampia

Tredici i feriti, portati nei vari ospedali della città. I sette bimbi sono tutti in codice rosso nell’ospedale Santobono: Anna, 4 anni; Annunziata, 8 anni; Patrizia, 6 anni; Greta, 2 anni; Mya, 4 anni; Morena, 10 anni e Suami, 2 anni.

Gli adulti sono stati, invece, trasportati tra l’Ospedale del Mare e il Cardarelli: si tratta di Luisa Abbruzzo, 23 anni; Giuseppe Abbruzzo, 33 anni, in gravissime condizioni.

Nell’ospedale Cardarelli sono ricoverati in codice rosso, non in pericolo di vita: Carmela Russo, 34 anni; Martina Russo, 24 anni; Patrizia Della Ragione, 53 anni.

Il crollo avvenuto ieri sera

Il ballatoio, di servizio al quarto piano, dove si trovava il nucleo familiare coinvolto nella tragedia, secondo le prime ricostruzioni si sarebbe distaccato trascinando gli altri due sottostanti.

In corso le indagini in tutta l’area della Vela interessata dal crollo: il territorio coinvolto è stato evacuato.