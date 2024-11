Un incidente drammatico nel cuore di Palermo

Un terribile frastuono ha squarciato la quiete della notte palermitana, portando con sé il timore di una tragedia ben più grave. Ieri sera, intorno alle 23, un montacarichi, apparentemente costruito in modo artigianale, ha ceduto proprio mentre una donna di 32 anni stava salendo con i suoi due bambini e la suocera. Il crollo ha avuto luogo in una palazzina di via Mura San Vito, un’area centrale della città, dove la sicurezza degli impianti di sollevamento è fondamentale per la protezione dei cittadini.

Le conseguenze dell’incidente

Le conseguenze di questo drammatico evento sono state immediate e gravi. Tutti i passeggeri del montacarichi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Presso l’ospedale Civico, le due donne sono state sottoposte a trattamenti medici: la settantenne ha subito un intervento chirurgico per una frattura alla gamba, mentre la nuora ha riportato un trauma facciale e una frattura alla caviglia. I suoi due figli, di 13 e 7 anni, sono stati portati all’ospedale Cervello. La più grande ha una frattura alla tibia, mentre il più piccolo è sotto osservazione per monitorare eventuali complicazioni.

Indagini e responsabilità

In seguito all’incidente, la procura di Palermo ha disposto il sequestro del montacarichi, avviando un’indagine per accertare le responsabilità. La polizia sta esaminando se siano state rispettate le normative e le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’installazione dell’impianto. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti di sollevamento in città e sulla necessità di controlli più rigorosi per prevenire simili incidenti in futuro. La comunità palermitana attende risposte e giustizia per le vittime di questo sfortunato evento.