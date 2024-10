Non credo che sia realizzabile” la visita della premier Giorgia Meloni, prevista per venerdì in Giordania e Libano, al contingente italiano di Unifil. “Le condizioni di sicurezza non permetteranno un tale spostamento, sarebbe troppo rischioso per lei, poiché non è previsto l’uso dell’elicottero, ma solo viaggi su strada. Tuttavia, quella zona del Libano non è sotto alcun controllo, rendendo tutto molto pericoloso. Anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, che desiderava recarsi lì, non si è mosso”.

Le condizioni di sicurezza

Queste le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la trasmissione ‘Cinque minuti’ su Rai 1.