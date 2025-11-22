Cuamm: Gentiloni, 'per Mattarella un'ovazione'

Roma, 22 nov (Adnkronos) – "Un’ovazione per Sergio Mattarella al Meeting Cuamm. Sempre bello incontrare i volontari di Medici con l’Africa". Lo scrive sui social l'ex premier e commissario Ue Paolo Gentiloni.
