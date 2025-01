Cultura: Bonelli, 'Lega devasta l’ambiente, cancellate le tutele paesaggistiche'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La Lega ha presentato un emendamento al DL Cultura che dà il via libera alla distruzione dell’ambiente nel nostro paese eliminando il parere vincolante delle Soprintendenze sui vincoli ambientali e paesaggistici. In questo modo lottizzazioni, interventi...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "La Lega ha presentato un emendamento al DL Cultura che dà il via libera alla distruzione dell’ambiente nel nostro paese eliminando il parere vincolante delle Soprintendenze sui vincoli ambientali e paesaggistici. In questo modo lottizzazioni, interventi urbanistici e infrastrutture in aree di pregio, non avranno bisogno di autorizzazioni e non saranno più tutelate". Così in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs.

"Tutto ciò avviene con il consenso del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, più impegnato a soddisfare il suo Ego, con le sue piroette linguistiche, che a difendere e tutelare i beni culturali e ambientali del nostro paese. L’emendamento della Lega è di una gravità inaudita e viola l’articolo 9 della nostra Costituzione: ma loro sono gli Unni che saccheggiano e distruggono ciò che trovano nella loro strada".