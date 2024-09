Da una disputa ad una rissa, si conclude con una diagnosi incerta.

In Vico Equense, località vicino a Napoli, un uomo di 50 anni sta lottando per la vita dopo essere stato accoltellato ripetutamente con un coltello a serramanico, all’issue di una breve contesa. Il presunto colpevole, un 41enne sicuramente conosciuto dalla vittima, che lavora come addetto al servizio ambulanze ed evidentemente non aveva precedenti penali, è stato prontamente tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Quest’ultimo è stato fermato dalle forze dell’ordine presso la stazione di Vico Equense insieme con gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sorrento, su avviso del 112. La scena del confronto utilizzata dalla polizia per le indagini è stata la centrale Via Nicotera a Vico Equense, dove peraltro la vittima e l’aggressore avevano avuto un diverbio apparentemente ininfluente con un negoziante locale. Dopo l’aggressione, il 41enne riuscì a fuggire solo per essere successivamente rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine mentre si nascondeva presso il portone di un edificio locale. Il coltello utilizzato nell’incursione è stato ritrovato e sequestrato, ancora macchiato di sangue. La vittima, che riporta ferite gravi al collo e al torace, è stata dapprima trasportata presso il San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi essere trasferita all’Ospedale del Mare a Napoli, dove i medici seguono da vicino le sue condizioni. Attualmente, il movente del litigio non è ancora stato rivelato.