Daily Crown: altro che manicaretti home made, anche Meghan ordina cibo da asporto

Washington, 13 mag. (Adnkronos) – L'abbiamo vista nella sua ultima serie su Netflix "deliziare" gli ospiti con manicaretti criticabili ma pur sempre realizzati con le sue regali mani. All'indomani dell'uscita in streaming di 'With Love, Meghan', la duchessa di Sussex aveva ottenuto pessime recensioni ma anche lodi per la sua buona volontà.

Adesso tuttavia viene fuori che anche lei, moglie del principe Harry ma pur sempre 'umana', a volte non ha proprio tempo per cucinare. E allora, dopo aver messo da parte, fin dalla prima puntata e senza ripensamenti, ogni possibilità di attribuirle qualsiasi dote culinaria, i critici più insolenti dicono "addio" perfino a magnanime concessioni attenuanti, tipo "almeno ci prova".

Da comune mortale, Meghan ha ammesso di non avere tempo per cucinare per la sua famiglia, ma di far mangiare a marito e pargoli cibo da asporto. Però (c'è un però!), non così come farebbe chiunque, 'pronto e servito', ma pietanze "abbellite" e rese più "presentabili", altrimenti dove sarebbe finito il suo tocco distintivo e… regale? La duchessa aveva ricevuto recensioni molto critiche sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, presa in giro per aver preparato del cibo che prevedeva di tagliare la frutta e usarla per comporre una sorta di arcobaleno, in quello che lei ha descritto come un modo "dolce" per i genitori che lavorano di iniziare il fine settimana.

Ora, parlando nell'ultimo episodio del suo podcast 'Confessions of a Female Founder', ha rivelato che le sue abitudini si estendono anche allo spacchettamento di cibo consegnato a casa, "verdure e alimenti già cucinati, perché non ho tempo di farlo personalmente tutti i giorni. Ma penso: 'Va anche bene, ma come posso fare in modo che questo piatto sia comunque invitante, bello, ben presentato e che i commensali lo possano trovare appetitoso?'", ha detto, per poi rivelare che a volte basta quel tocco di eleganza regale in più, che invece spesso manca ai più, a tutti coloro che ordinano frettolosamente dai vari 'delivery'.

Nonostante le pessime recensioni, Netflix ha annunciato che una seconda stagione di 'With Love, Meghan' verrà trasmessa come previsto in autunno. Lo show ritrae la duchessa mentre elargisce consigli su come ospitare e cucinare, con diversi ospiti in una fattoria a pochi chilometri dalla casa dei Sussex a Montecito, in California. Gli spettatori hanno criticato il suo uso generoso di fiori commestibili su tutto, dai panini alle uova fritte. Magari, è proprio l'aggiunta di questa infinita scorta di fiorellini ai cibi ordinati allo smartphone a fare la differenza.